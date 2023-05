Byl jsem v té zemi několikrát, k pozitivnímu vztahu mě vycvičila nenávistná propaganda komunistického režimu v době mého dětství, mládí i větší části dospělosti. Takže by mě bolelo, kdyby se měla rozpadnout do nepokojů, neřkuli občanské války. K tomu všemu to tam směřuje, naznačují média. A jinde taky. Leda by si média kecala do lebedy, jak se říkávalo. Dnes se to asi říká jinak, ale obsah je podobný.