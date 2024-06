Ano, přestože u nás volby skončily v sobotu, čekáme, až se odvolí v celé Evropě. Ani exit polls nejsou příliš přitažlivé, pokud se o nich dá mluvit. Nezbývá mi, než čekat a vracet se k tématům, která mě zaujala.

Je to bezpochyby případ krádeže výtvarného řešení předvolebních klipů Pirátů. Filmy Anděl páně a Anděl páně 2 měly náklady ve výši 55 milionů. To, co Piráti předvedli, není jen krádež, je to parazitování na popularitě díla Jiřího Stracha a kolektivu spolupracovníků.