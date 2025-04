Moje poprvé po pětadvaceti letech. Mezi Posledními slovy mi vždy chybělo to velikonoční

Zeptal jsem se AI GROK, načež stroj odpověděl: „Neffovy články se vyznačují širokým záběrem, ale dominují témata spojená s politikou (českou i mezinárodní), kritikou moderních ideologií, reflexí společenských změn a historických paralel. Jeho styl je často sarkastický, s důrazem na konzervativní hodnoty a skepsi vůči progresivním trendům.“ Takže jsem se toho zase moc nedozvěděl. Jednu jistotu ale mám.

Mezi tématy chybí klasický velikonoční příspěvek. Jistota neplyne z rešerše (ve stylu „najdi velikonoční Poslední slovo, až najdeš Peroutkův článek vlevo dole“). Plyne z podstaty Velikonoc. Patří k nim Velikonoční pondělí, den pracovního klidu. Tehdy papírové Lidové noviny nevycházely. Jejich tištěná podoba skončila loni v létě, tedy už po Velikonocích. No a moje Poslední slova připadala a dones připadají na pondělí, tudíž letos je to poprvé, co se velikonoční tématikou zabývám.

To lidské moře nezná odpočinu, zpívá Jan Neruda ve Zpěvech pátečních. Totéž platí o internetovém deníku. Rubrika v papírových novinách měla dvě konstanty. Jednou byla uzávěrka, druhou byl vymezený prostor. Text musel být dodán v určitém termínu a v daném rozsahu. Konkrétně, musel jsem ho dodat nejpozději do tří hodin v neděli odpoledne a rozsah musel být 2800 znaků s mezerami, plus mínus.

To v internetovém deníku nemají uzávěrku a prostor je taky volný. Kdybych text dnes takzvaně nedodal, svět by se nezbořil. Málokdo by si všiml, že v proudu atrakcí na monitoru počítače nebo displeji mobilu Poslední slovo chybí. Řád vynucený technologií výroby deníku zmizel. Papírové noviny byly rytmizované. V devadesátkách mě poučoval jeden novinář z francouzského Figara, že ve Francii končí politika před večeří, aby se dostala do příštího vydání novin. To teď jistě už neplatí ve Francii ani jinde. Papírové noviny sice dál vycházejí, ale absolutní čerstvost od nich čtenáři nežádají. Tu hledají v nekončícím proudu internetového zpravodajství.

Všimněte si ale, že se objevuje i cosi jako protiproud.

V papírových novinách článek – jakýkoli, nejenom Poslední slovo – vyšel a tím to skončilo, druhý den vyšly noviny s absolutně jiným obsahem. Kdyby se stalo nedopatření a dané Poslední slovo (nebo cokoli jiného) se objevilo znovu, byl by z toho malér. Dnes je zcela běžné, že texty s velkou čteností vydrží na čelném místě internetového deníku déle a že se texty objevují jako odkaz a připomínka uvnitř jiných textů s podobnou tématikou.

Je to dobře, nebo špatně? Je to tak, jak to je. Své první velikonoční Poslední slovo uzavřu slibem, že příště to už nebude úvaha o médiích tradičních a soudobých, ale opravdu o Velikonocích.