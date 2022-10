Neděle v Lánech ve čtyři. Proč by tam Babiš jezdil, kdyby nechtěl kandidovat?

Zásadní téma pro komentátory, analytiky a teď i pro autora sci-fi zní, bude Babiš kandidovat na prezidenta, nebo místo sebe předsune někoho jiného? Komentáře nechám komentátorům a podívám se na to romanopisecky. Babiš váhal, odmítal se jednoznačně vyjádřit. Sliboval, že se vyjádří koncem října, snad den před státním svátkem. Pak dvacátého oznámil, že chytil covid, má horečku a musí ležet. Na Instagramu zveřejnil svoji fotku, má tam fakt očíčka, jako když píchne kudlou do kožichu. Třicátého tedy uplula desetidenní lhůta izolace. Hned jede do Lán. Copak tam Miloši Zemanovi řekne?