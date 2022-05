Názor

Poctivě jsem si lámal hlavu, jak jednoslovně charakterizovat dnešní den. Do oficiálního seznamu významných dnů nepatří. Den vítězství se slavil v neděli 8. května. Že je to svátek, se poznalo podle toho, že měli zavřeno i tam, kde normálně bývá otevřeno. Co je to platné, konec války se u nás tradičně slavil 9. května a to je dnes.