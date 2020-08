Tlaková vlna výbuchu v Bejrútu proletěla i naší krajinou. Média toho byla plná. Citově mimořádně silné byly záběry z automatických kamer: žena luxuje v pokoji prach a najednou se to přežene a od té chvíle je všechno jinak.

V několikavteřinové zkratce je vyjádřeno to, čemu se říká rána osudu. Někdy to je v rozmezí zlomků vteřiny jako v tomto případě. Jindy je to rozloženo do několika vteřin. Řídíte auto a najednou se něco semele a už to všechno lítá. Někdy se průběh odehraje v rozmezí dnů, měsíců i let. Vedete nějaký život, máte pocit, že si ho řídíte, a směřujete někam v souladu s jinými životy a do toho přijedou nějaké tanky.