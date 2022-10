Vracím se ve vzpomínkách do roku 1956, to tehdy byla suezská krize a lidi se báli atomové války. O přestávce jsme my páťáci debatovali, jestli bude atomová válka, nebo nebude. Byli jsme na ni připraveni, paní učitelka nám vysvětlila, že si při výbuchu máme lehnout na břicho nohama směrem k epicentru a zavřít oči. Tehdy jsem provedl svoji první geopolitickou analýzu a dospěl k závěru, že atomová válka nebude a vývoj událostí mi dal za pravdu.