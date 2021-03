Poslední slovo Ondřeje Neffa: Dnes o opicích

Než se k opicím dostanu, začnu o České televizi. Čtu hned tady a hned tam, že se nad hlavou jejího ředitele Petra Dvořáka stahují mračna. V červnu se prý dá čekat jeho pád. Je to její sedmý ředitel a z těch sedmi jmen mi vycházejí dvě jako jména mimořádně a zásadně významných ředitelů.

To první jméno je Ivo Mathé, který vytvořil živoucí, inteligentní a inspirativní organismus. Druhé jméno je Petr Dvořák. Přešel do ČT z Novy, kde byl od roku 2003 ředitelem. To bylo keců, že zvulgarizuje ČT a udělá z ní komerční cirkus. Nestalo se tak.