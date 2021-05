31. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Vše je od pondělí dovoleno a na zbytek zákazů se můžeme vykašlat. Dovoleno je koupání na koupališti. Musíte být otužilec, to ovšem je vaše volba, závisí to na počasí, a nikoli na pandemické strategii a ve vodě nemusíte mít roušku. To je vítaná změna, i když si právním ukotvením roušky na koupališti nejsem jist.

Poslední slovo Jaroslava Veise: Naděje rychlých konců Jestliže by byla nařízena rouška při koupání, mohlo by jít o waterboarding, způsob soft mučení vynalezeného už ve čtrnáctém století španělskou inkvizicí. Můžete taky vyrazit na diskošku, ale nesmí se tam tancovat. Smíte i do restaurace, pokud ovšem jste očkovanci, prodělanci anebo máte negativní potvrzení, čili jste negativci. O obědu neočkovaného pozitivního prodělance rozhodne ombudsman.