Poslední slovo Ondřeje Neffa: Dvě pitomé teorie

Vzpomínkovou procházku po Národní třídě zítra nejspíš vynechám. Zařekl jsem se, že nebudu tahat čerta za ocas a že nepolezu ven, pokud to nebude opravdu nutné. Půjdu zase až napřesrok? Ani tím si nejsem jistý. Prudkost epidemie slábne a říkám si totéž, co na jaře, když slábla poprvé.

Že totiž sice zeslábne, ale nezmizí, že to pořád bude tygr pobíhající po lese a bude stačit malá prodleva v ostražitosti a vyskočí na nás ze křoví v plné síle. Máme radost, že slábne, i když její hodnoty převyšují čísla z jara, kdy epidemie kulminovala. Jak vidno, je to všechno relativní, i to slábnutí.