Kulturní válka už opouští podobu vzájemných ataků a urážení. Už se plní ulice, někde hoří auta, v Rotterdamu se snad mělo i střílet. Začíná to připomínat občanskou válku.

To je vážný historický a politický pojem, občanská válka. Na spadnutí je prý ve Francii. Někdejší koloniální mocnost platí daň za to, že jí ještě nedávno patřila půlka severní Afriky. Arabské no-go zóny se slévají do území, nad kterými stát už ztratil kontrolu.