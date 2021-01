Poslední slovo Ondřeje Neffa: Helena a Pavlík

18. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Ve středu úřad prezidenta Spojených států převezme Joe Biden a jsme zvědavi na to, zda se to obejde bez nechutností, neřkuli rovnou výtržností. Zatímco takto čekáme, mnozí docela napjatě, připomenu jednu epizodu, která sice vzbudila pozornost, ale rychle zapadla, jak už je to v dnešní prudké době obvyklé.

Osmnáctiletá Helena Dukeová objevila svoji matku na jednom videu zachycujícím výjevy z Kapitolu ze dne 6. ledna. Zachovala se jako správná woke aktivistka, účastník MLM protestů, a matku denuncovala. Příběh dívky udávající vlastní matku obletěl svět. Odezvu měl jistě různou, jak u koho.