Hrozí nám všem Putin, nebo nás jen straší?

Kontrolka mi blikla nad jeho zmínkou o tom, jak si pomáháme hororovou představou o Putinových plánech podmanit si střední Evropu, ač je ničím nedokážeme podložit – ani důkazy, ani serióznějšími indiciemi. Je to tak? Je Putinova hrozba pouhý mediální konstrukt? Kdyby to totiž byl výměšek vysátý z palce, pak by podpora Ukrajině ztrácela hluboký smysl spočívající v tom, že pomocí Ukrajině chráníme sami sebe: nebylo by před čím chránit, hrozba je fiktivní, nepodložená, neprokázaná.