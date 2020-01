Poslední slovo Ondřeje Neffa: Jak rozpoznat podvod

13. ledna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Je to podvod neboli hoax neboli fake news. O tématu se hodně mluví a má to jednoduchý důvod. Podvodných zpráv je všude kolem nás plno. Šíří se sociálními sítěmi nebo elektronickou poštou, to jsou ty nejčastější případy. Facebook nepoužívám, elektronickou poštu ano. Často se mi v ní objeví nějaký hoax.

Naposledy to byl elaborát, údajně sepsaný botanikem Václavem Větvičkou. V elaborátu se výmluvně a slovy nevybíravými psalo o populační explozi v Africe a Asii. To byl pro mě popud k sepsání čehosi jako návod, jak takový hoax identifikovat. Velmi často je podvodnost elaborátu jasná na první pohled. Pozná se to podle grafické úpravy. Jakmile je v textu plno obrázků a písmena jsou velká a hlavní teze jsou vybarvené, nejlépe červeně, můžete se vsadit, že jde o podvrh. Autoři těchto podvodných textů se v něčem podobají agitátorům v londýnském Hyde Parku. Ti stojí na svém stupínku a musí křičet, aby jejich pravda byla pořádně slyšet. Tyhle vybarvené teze, to je taky takové křičení.