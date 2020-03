Poslední slovo Ondřeje Neffa: Jak to bude příště

16. března 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Že to bude příště, není jisté, zato je to vysoce pravděpodobné. Světové epidemie už tu byly. O vražedných pandemiích pojednává dokonce celá jedna větev dystopické fantastické literatury. Průkopníkem byl v tomto směru Jack London se svým Rudým morem z roku 1912. Kniha skutečně pojednává o chorobě, nikoli o tom, co nastalo o pět roků později.

O pandemiích se v moderní době docela často uvažovalo, hovořilo a psalo – vždy se stejným výsledkem. Svět je připraven, prostředky jsou, epidemie bude potlačena v zárodku a důsledky budou vždy jen lokální.