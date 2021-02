Poslední slovo Ondřeje Neffa: Jako slavní Argonauté

8. února 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Ústavní soud svým rozhodnutím zrušit klíčové prvky volebního zákona pořádně rozbouřil naše politické moře. Politika vyráží do neznámých vod bez kompasu na lodi, o které zatím netuší, kde má příď a kde záď, tu loď musí nejdříve postavit a není jisté, zda se jí to podaří. Každopádně bude ještě dlouho trvat, než se plavidlo vydá na cestu a my, kdo jsme na břehu, si můžeme krátit čas spekulacemi.

