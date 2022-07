Poslední slovo Ondřeje Neffa: Kdo za co může

Pospíšil jsem si s připomenutím oněch událostí ani ne proto, že se cpu ve frontě dopředu. Ano, vzpomínám a zároveň srovnávám s tím, co se děje teď. Taky prožíváme neblahé „nej“, tentokrát je to bezpříkladně rozsáhlý lesní požár. Vzpomínám a srovnávám, ale ne a ne vyhrabat z paměti vzpomínky na to, že by tenkrát někdo označoval za viníka klimatickou změnu. Přitom téma bylo takříkajíc na tapetě dlouho, Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu bylo v srpnu 2002 už deset let. Nepamatuju se ale, že by někdo výrazně povodně s klimatem spojoval.