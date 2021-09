Poslední slovo Ondřeje Neffa: Kdy budeme Západ

Byl to Západ reprezentovaný osobnostmi, jako byli Helmut Kohl, Donald T. Reagan nebo Margaret Thatcherová. Obyvatelstvo se dělilo na muže a ženy, žactvo chodilo do škol, aby se něco naučilo, a knihy ještě nesloužily jako palivo. Od té doby se změnilo skoro všechno. Politické velikány nahradili nýmandi a ten plakát z roku devadesát by dnes sotva kdo chápal: proč na Západ po žebříku?