5. října 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Potěšilo mě to podívání na graf výsledků krajských voleb. Šest sloupečků, různé barvy, modrá ve dvou odstínech, černá, hnědá, zelená i žlutá, ta červená tam chyběla. Oranžová taky, z toho jsem žádnou radost neměl, sociální demokracie do zdravě fungující demokracie patří, ale stalo se, co se stalo.

Červená chybí. Zásadní význam to nemá, protože jde o souhrn z celé republiky a volilo se krajsky a v každém je to jinak, nicméně faktem je, že na celostátním souhrnu červená není. Komunisté tam nejsou.