Okamura už otevřel své farmářské trhy s jablky ze Španělska za třetinu ceny, než je v supermarketu, to je čerstvý signál, že se předvolební kampaň rozjíždí do finále. Zatím dominoval zmrzlinový souboj pod heslem Lízejte, než to zakážou. Ten vzbudil nemalý posměch – přiznám, že jsem ho v úvodníku Neviditelného psa taky ironizoval, protože mi to neseplo s pirátským sorbetem.