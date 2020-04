20. dubna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha To je pojem z našeho politického slovníku a hned dodejme, že snad jenom pojem kolaborace nese na sobě tak odpudivý povlak špíny. Přitom když jeden i druhý pojem od toho povlaku očistíme a položíme si otázku, co ve svém jádru znamenají, pak se dobereme k závěru, že to není nic špatného, spíš naopak.

Kolaborace, to je přece spolupráce. Normalizace je návrat k normálu a to taky není nic, co bychom měli šmahem odsuzovat. Háček je v souvislostech. Kolaborovat neboli spolupracovat, to ano. Otázka zní, s kým a na čem. Pokud jde o návrat k normálu, pak záleží na tom, co si pod tím pojmem představujeme a jaký druh normálu chceme prosadit, nebo dokonce vnutit. A že je to zásadní háček či spíš hák, víme ze zkušenosti půl století staré.