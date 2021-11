Poslední slovo Ondřeje Neffa: O cenzuře

Začínal jsem jako elév v týdeníku Svět v obrazech. Pravidelně mě posílali do sídla Hlavní správy tiskového dohledu (HSTD) v Rybné ulici s rukopisy. Odevzdal jsem je v podatelně a pak jsem pro ně musel zase dojít a cenzoři neboli háestéďáci dali na každý list strojopisu hranaté červené razítko. To byla takzvaná předběžná cenzura s historií do první republiky a dál do Rakouska a ještě dál do minulosti. Existoval tedy fyzický cenzor, pán nebo paní, tedy jedinec čtoucí všechno s právem povolit nebo zakázat.