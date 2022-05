Názor

Něco se dá dopředu odhadnout, jak to dopadne. Nemusíte mít o věci hluboké znalosti. Stačí mít základní informace a poslouží vám rámcové znalosti toho, jak to chodí. Tak třeba jsem minulý týden zahlédl zprávu, že v sobotu se bude pořádat soutěž Eurovize. Vzpomněl jsem si, že je to ta soutěž, co ji před nějakou dobou vyhrála ta zpěvačka s plnovousem, a hned mě napadlo: no jo, to vyhraje Ukrajina. No a vyhrála to Ukrajina.