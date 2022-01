Na Novém Zélandu s takovou otázkou problém nemají. Jiný pták než kivi tam nepřijde v úvahu, také Australané se svým emu mají jasno. Jak by to bylo u nás? Ve velkém státním znaku máme orlici, dokonce tuplovanou, ve dvojím provedení. Nezdá se mi ale, že by orlové a orlice byli přesně to, co by se řeklo při vyslovení názvu Česko.