Maďarsku hrozili, že mu seberou hlasovací práva v Evropské unii. Teď už je to o další krok dál.

Nizozemský premiér Mark Rutte prohlašuje, že Maďarsko nemá v Evropské unii co dělat a že je třeba Maďary dostat na kolena. Důvod? Vláda Viktora Orbána prosadila zákon, který má zamezit homosexuální tematiku ve školách. Na webu BBC to charakterizují jako „protiLGBT zákon“ a náš Deník N už má jasno, co patří a co nepatří do 21. století.