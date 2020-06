Poslední slovo Ondřeje Neffa: Samopohyb

15. června 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Je to šílené, co čtu v titulku renomovaného deníku – že se USA loučily s Floydem a že v Houstonu byl pochován muž, který se stal symbolem boje proti rasismu a policejnímu násilí. Je to urážka skutečných bojovníků proti rasismu v Americe.

Takovým bojovníkem byl Martin Luther King, statečný muž a vizionář, jehož sen vešel do dějin. Bojovníkem proti rasismu byla Rosa Parksová, která 1. prosince 1955 odmítla v autobusu číslo 2857 postoupit své místo bělochovi a vyvolala tím sled událostí, který vedl k zásadním změnám ve struktuře americké společnosti. Takových lidí bylo a je mnoho ve Spojených státech, které vedly v devatenáctém století občanskou válku a vítězná strana odstranila otroctví. To otroctví, jehož se Evropa už dávno zbavila – a v tomto ohledu má historickou úlohu především Velká Británie.