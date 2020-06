Poslední slovo Ondřeje Neffa: Sbohem, budko

Zrovna čtu, že stát přestane dotovat telefonní budky. Upřímně řečeno, ani nepamatuju, kdy jsem nějakou naposledy viděl. Tedy kdy jsem viděl funkční telefonní budku. Jednu za účelem dekorativním má můj známý v sousední vsi; je to anglofil do morku kostí, barák má z červených cihel, jezdí autem značky Morgan a za barákem má červenou anglickou budku.

Takže budky. Provázely nás dlouho. Koncem devadesátých let byla završena budkizace naší země. Čtu, že jich instalovali třicet tisíc. Kam oko dohlédlo, stála budka, výtvarně vyvedená, technicky dokonalá, dalo se z ní dovolat do celého světa. Jenom se do ní musely strkat hodně rychle peníze. Nejspíš uměly tyhle budky spoustu jiných věcí, jako to dovedou ty budky americké.

Tam ani nepotřebujete peníze. Stačí mít předplacené volání, na papírku pak máte kód a ten vytočíte, tedy vyťukáte, a hned vás to spojí, kam potřebujete. Buď jak buď, tyhle české dokonalé budky přišly do doby, kdy už měl každý mobilní telefon a široko daleko nebylo tak zbytečného objektu, jako byly tyhle relikty technické minulosti.