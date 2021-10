Než já určitě. Že bude Spolu první na čáře. Že dá s PirStanem přesvědčivou parlamentní většinu. Že komunisté nedostanou čtyři procenta v rok stého výročí svého založení. Že Zelení budou pod jedním procentem. Přitom Šlachtovi chybělo posbírat dvacet tisíc hlasů. To by se mu snadno podařilo, kdyby Murphyho zákon fungoval, a bylo by to ne úplně jiné, ale rozhodně méně jednoduché, než jak to je.