Poslední slovo Ondřeje Neffa: Silný názor

12. října 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Ano, mám silný názor na slepičí vejce. Zatleskal jsem sněmovně, že posunula dál návrh zákona o zákazu klecového chovu slepic. Tleskal jsem v souladu se zásadou, že správné je to, co odpovídá mému názoru, tím spíš, když je to názor tak silný, jako je ten vzhledem k slepičím vejcím.

Sdílíme ho i v rodině a žena by mi uši utrhala, kdybych přinesl domů jinou krabici než tu správnou, s vejci snesenými slepicemi volnými, na svobodě kdákajícími. Ostatně, máme takové skoro před očima, v sousedství chovají hejno slípek i s kohoutem, hlídá to pejsek, je na to krásný bukolický pohled.