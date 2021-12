Poslední slovo Ondřeje Neffa: Spis

Navštívil jsem kamaráda, chystal se na cestu do teplých krajů. Čekal jsem, že si bude chystat plavky, osušku, šnorchlovací brejle a opalovací krém, takový ten do teplých krajů, kam se jezdí kvůli opalování a musíte se namazat bílou pastou, aby vás to neopálilo. Nic takového! Zastal jsem ho u počítače a laserové tiskárny. Ta mu chrlila jedno lejstro za druhým, letenku, pojištění, covid pas, potvrzení o provedení vyšetření bezinfekčnosti, formulář cílové destinace pro trasování. Pěkný fascikl to byl.