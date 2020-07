Poslední slovo Ondřeje Neffa: Úchylka a šibenice

Koncem června a začátkem července jsme si připomínali justiční vraždu Milady Horákové. Je dobře, že se to dělo. Od pádu režimu uplynulo víc než třicet let a konkrétní ponětí o něm už nemá jen nejmladší generace – už dnešní čtyřicátníci osobně poznali jen hodně měkkou verzi režimu.

Výročí se připomnělo rozsáhle, bezesporu mnohem důrazněji než při příležitosti předchozích kulatých výročí v roce 2010 a v roce 2000. Zřejmě je tu jakási potřeba připomínat tu hrůzu teď, kdy minulost nevyhnutelně propadá do temnoty zapomnění.

To připomínání je o to potřebnější dnes, kdy je svoboda slova opět ohrožena. A právě v této souvislosti si říkám, že by bylo dobře zvláště pak mladé generaci přibližovat minulost v širším obrazu. Obávám se totiž, že je ten předkládaný obraz značně zúžený: jako by se komunistický režim rovnal s popravami, koncentráky, střelbou na hranicích.