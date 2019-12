Poslední slovo Ondřeje Neffa: Úspěšné Vánoce?

23. prosince 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

PRAHA Vánoce ještě neskončily, předvánoční zběsilost vrcholí dneškem, a přece tu už máme statistiky. Letos jsme prý utratili za vánoční dárky o patnáct procent víc než loni. A to, prosím pěkně, do statistiky nezapočítali mě, protože já se na vánoční nákupní výpravu teprve chystám. O patnáct procent víc, je to hodně nebo málo?

Další statistika praví, že si sedm procent Čechů na vánoční dárky půjčilo a že převažuje částka do deseti tisíc korun. A zase, je sedm procent málo, nebo moc? S ohledem na všudypřítomné reklamy, které obyvatelstvu vtloukají půjčky do hlav, je to docela málo. Na každém rohu billboard a na něm šťastní lidé, kteří dostali v podstatě okamžitě půjčku, aniž se jich někdo zeptal, jaké jsou jejich příjmy a zdali budou moci půjčku splácet. Neviděl jsem billboard s vyobrazeným bezdomovcem vybírajícím popelnici s nápisem „KLIENT NAŠEHO ODDĚLENÍ PŮJČEK“. Takže těch sedm procent je docela málo. A co těch deset tisíc?