28. prosince 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Čekal jsem ten dárek (pokud to tak lze nazvat) později, tak v úterý či ve středu 29. nebo 30. prosince. Pak by to ovšem nebyl dárek. Padlo to víceméně pod stromeček, a tak to tedy dárek je – brexitová dohoda mezi Británií a EU byla uzavřena.

Nebudu se ani pokoušet ji nějak rozebírat. Má pět set stran právnického textu plus tisíc stran vysvětlujících dodatků, jiné zdroje uvádějí celkový počet dvou tisíc stran, k tomu se ještě dostanu.