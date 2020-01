Je to možná dětinství, ale jsem rád, že zase budou nějaká „átá“ léta. Užíval jsem si devadesátá léta. Už tehdy jsem si uvědomoval, že je to mejdan na konci strašlivého století, jakýsi večírek, na kterém se všichni ujišťují, že už nikdy nebude jinak než láskyplně a veselo.

Ono to devatenácté století taky končilo rozpustilým fin de siecle. O sto let dřív se Francouzi postarali o večírek poněkud krvavý, raději se do minulosti neohlížet.

Ale ta naše devadesátá léta byla skvělá, a udělali jsme v nich skok tak velký, že jsme z toho dodnes trochu zadýchaní.