Poslední slovo Ondřeje Neffa: Vzhůru zpátky

11. května 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Pro mě je nezapomenutelná postavička chlapce z francouzského filmu Knoflíková válka (1962), který v kritických chvílích volá: Kdybych to byl věděl, tak bych sem byl nechodil! Je to větička, jež vyjadřuje prokletí lidského osudu. Z čeho jiného se řetězí náš život než ze sledu větších i menších rozhodnutí. Každé děláme na základě toho, co momentálně víme a co se dá předpokládat pro budoucnost na základě toho, co víme.

Mohli jsme to pozorovat v průběhu uplynulých dvou měsíců. Ano, ve středu uplynou dva měsíce od černého pátku třináctého, kdy nastal čas karantény a začaly se odvíjet děje, jaké nikdo z nás nezažil. Padly zákazy a příkazy a­ nařízení a každé to nařízení padlo na základě aktuálních znalostí a predikce následků a dalšího vývoje. No a pak je nesmírně snadné zpětně kritizovat jednotlivá rozhodnutí, když jsme se znalostmi o týden dva dál.