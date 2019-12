Poslední slovo Ondřeje Neffa: Zábava v padesátém roce

Dovedl bych vyjmenovat větší než malé množství důvodů, proč mě mrzí, že se nedožiju roku 2050. Určitě by mezi nimi byla zábava, která vypukne v médiích kolem roku 2050 jako mety bezuhlíkové Evropy.

To bude Gretě Thunbergové lehce pod padesát, to je u dam interesantní věk. Jistě bude dobře udržovaná, dá se říci vycepovaná, protože bude chodit pořád pěšky anebo se nanejvýš sveze na kole, samozřejmě mechanickém, nikoli elektrickém. Po dlouhé době si jí zase začnou všímat média a ona bude vyprávět, jak spřádala s mocnými tehdejšího světa bezuhlíkovou vizi. Bude odpovídat buď s humorem, nebo zapškle, přál bych jí první variantu. Musela by ale udělat velký zlom ve svém osobnostním naladění. Ale má dost času, tři desetiletí. Což je, jak jistě víte, chvilička.