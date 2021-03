Poslední slovo Ondřeje Neffa: Zaskočilo nám

29. března 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Zítra to bude týden, kdy se v Suezském průplavu sekla kontejnerová loď Ever Given. Je dlouhá čtyři sta metrů, tedy delší, než je mrakodrap Empire State Building vysoký. Článek píšu v neděli, to ještě pracují u zádě i přídě bagry a ze strany Port Saidu supí nemohoucí remorkéry ve snaze loď vyprostit.

Poslední slovo Ondřeje Neffa: Dnes o opicích Z jihu, od Suezu, prý takové remorkéry nemají. Je mi to divné, ale věřte, opravdu nemám se Suezským průplavem mnoho společného a údiv je to jediné, co mohu poskytnout.

K nehodě mělo dojít tak, že vál silný vítr, zvedla se i písečná bouře a loď se šmejkla a šprajcla, abych dal k lepšímu aspoň odborné termíny. Zvědavci podle počítačových záznamů zjistili, že kapitán lidi si při čekání na povolení ke vstupu do průplavu krátil dlouhou chvíli tím, že nechal na volném moři loď manévrovat v umných křivkách, které ve výsledku prý připomínají pánské přirození. S následnou nehodou to nesouvisí, je to jen pikantérie, jakkoli by to mohlo naznačovat, že kapitán je letory až příliš hravé.