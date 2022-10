Názor

Nápad zřejmě vznikl v hlavě polského uživatele Twitteru s nickem Papež internetu. Ve svém příspěvku nadhodil, že by stálo za to rozdělit Kaliningrad, aby „naši čeští bratři konečně měli přístup k moři“. Nápad se zalíbil českému europoslanci Tomáši Zdechovskému a už to jelo. Samozřejmě na Twitteru, ale jak to bývá, odtud to přeskočilo do internetových serverů.