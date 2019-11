4. listopadu 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Praha Za komunistů se listopad označoval za měsíc zostřeného přátelství. Noviny a ­časopisy se tiskly div ne v azbuce. Na jeho začátku děti měly lampionový průvod a vida, lampionové průvody nezmizely. Přinejmenším v naší obci Zvole se konají a ­jsem poslední, kdo by chtěl dětičkám tu radost zošklivovat poukazy na to, čeho je to oslava. Veselice je veselice, cílem je radost, a nikoli pátrání po příčinách. Jak jdou dějiny, svátků ubývá i přibývá.

Lampionový průvod přišel z­ Ruska, Halloween z Ameriky. Můžeme brblat proti jednomu i ­druhému, ale dětičkám se to líbí, běhají převlečené za mrtvolu a o týden později se světýlkem v ­ruce připomínají událost, jež přivodila víc mrtvol než kterákoli jiná událost moderních dějin.