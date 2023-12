A teď všichni pro stromeček! Vánoce mají skutečně magickou sílu

Splývání s davem, pokud se týče dodržování jakýchsi tradic, vesměs nepsaných, ale o to významnějších pro zmíněný dav, to si dnes mnozí „západně“ myslící jedinci spojují s islámem. A nijak zvlášť se ve svých představách nemýlí – drtivá většina muslimů, ať pocházejí odkudkoli a žijí kdekoli, cítí po celý život tenhle tlak: utkvělý pocit, že se musejí podřídit tradicím, a pokud se jim nepodřídí, aspoň se cítit provinile. A to se netýká jen těch, co vyrostli v přísných podmínkách, dočista uťápnutí náboženstvím.