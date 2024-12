Honění bychů je nevděčná činnost, ještě nikdy nikdo žádného nedohonil

Nebylo snadné ožralé kluky přimět, aby mě vypustili z auta, ale křičela jsem na ně tak dlouho (já, tiché stvoření, které se bálo zvednout hlas), až řidič zastavil a s pár nadávkami mě nechal na opuštěné okresce.

Přenocovala jsem tenkrát v příkopu (spacák a nepromokavou plastovou rouru jsem měla u sebe, takže jsem ani moc nepromokla), a druhý den ráno mě další stopnuté auto dovezlo k místu o dva tři kilometry dál, kde traktor vyprošťoval zbytky Lady z jabloně u silnice. Oba kluci při nehodě zemřeli.

Takového bycha není třeba honit. Pokud si teda nehodlám vyčítat, že jsem klukům NĚJAK nezabránila v další jízdě. Jsem si ale dost jistá, že by se mi to nepovedlo, a tak si to odpouštím, i když se na ně občas rozpomenu a zapřemýšlím, jaký by asi měli život, kdyby…

Oni nad tím nejspíš nepřemýšlejí. Někteří z nás nedostanou šanci litovat své největší životní chyby. Zato drobných – i méně drobných – přehmatů litujeme všichni. Snad každého z nás tu a tam posedne myšlenka, jaký by asi nás život mohl být, kdyby… Říkáme tomu honění bychů.

Honění bychů je činnost nevděčná, ještě nikdy nikdo žádného nedohonil. Co se stalo, stalo se, a i když se to někdy dá napravit, nedá se to vzít zpátky.

Ráda bych, v duchu národního sebemrskačství, prohlásila, že my Češi jsme v téhle disciplíně světoví šampioni a nikdo nehoní bychy lépe než my, ale myslím, že to tak není. Honění bychů se věnují mnohé národy. Na vlastní uši jsem poslouchala, jak bychy honí Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Angličané, Američané, Francouzi, Švédové, Irové, Skotové, Indové, Číňané, Thajci, Malajsijci. Obého pohlaví, samosebou.

Musím teda říct, že se, aspoň podle mých zkušeností, Afričané honění bychů spíš vyhýbají, mluví o budoucnosti a na minulost se snaží zapomenout. I když to samozřejmě nemůžu vědět s jistotou – třeba honí bychy v duchu a nikomu se s tím nesvěřují.

Největší sezona honění bychů nastává, aspoň v Evropě, koncem prosince a začátkem ledna. Dlouhé zimní noci ve spojení s oslavami Vánoc, které mnohé z nás k smrti vyčerpají, začátkem nového roku a koncem toho starého, leckoho přinutí zamyslet se nad svým životem, ptát se sám sebe, kam směřujeme, a jestli směřujeme správně. Pak si říkáme, že jsme mohli být bohatí, vzdělaní a šťastní, jen kdybychom tenkrát… a tak dál.

To vede ke smutku, zoufalství, depresi. A byši se nám jen posmívají.

A tak navrhuju jedno novoroční předsevzetí, které si můžeme dát: nehonit bychy. Já to tak dělám už léta a docela to funguje.