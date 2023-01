S nepřechylováním to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá

A vzpomínku. Někdy před dvaceti lety mi nakladatelství Beta Dobrovský nabídlo, abych přeložila knihu Anne Applebaumové Gulag. Ráda jsem se překladu ujala a vlastně jen pro jistotu jsem se zeptala rusisty Tomáše Glance, zda mám při překladu přechylovat ženská jména. „Rozhodně ne,“ prohlásil. „Ať se ty lidi jmenujou, jak se skutečně jmenujou.“ Přijala jsem to jako názor odborníka, kterého si vážím, a poslechla jsem. Ukázalo se, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.