Zato dny Miloše Zemana na Pražském hradě se krátí, příští týden proběhne druhé kolo prezidentských voleb a Zemanova prezidentská kariéra skončí. Zdálo se tedy, že Miloš Zeman chce provést další neobvyklý svévolný kousek, při němž by rozhodl o něčem, co evidentně nespadá do jeho pravomoci. Zda to skutečně měl či má v úmyslu, to samozřejmě nevíme, možná chtěl jen znovu upozornit na svou osobu, která pochopitelně ve stínu volby nového prezidenta ustupuje do pozadí.