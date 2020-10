Poslední slovo Petrušky Šustrové: Beznaděj

Zaslechla jsem v rádiu, že jedním z projevů onemocnění covidem-19 může být apatie. Polekalo mě to: že by moje otrávená nechuť sledovat zprávy o vývoji pandemie, které se (nejen) na mne valí ze všech stran, byla příznakem nemoci?

Ale nezdá se mi to pravděpodobné, s něčím takovým se nechodí do nemocnice, ale k psychologovi. Tam nepůjdu – patrně by mi poradil, ať nečtu noviny, neposlouchám rozhlas, nedívám se na televizi, a možná by mi dal nějaká antidepresiva. O to nestojím, absenci od médií si můžu naordinovat sama a nebýt depresivní v téhle depresivní době se mi zdá absurdní. Jen to člověk musí držet na uzdě. Nejlíp se věnovat něčemu jinému.