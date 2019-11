Poslední slovo Petrušky Šustrové: Cestovní deníček

15. listopadu 2019 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Dělali si ze mne kamarádi v Ostravě legraci, že bych si mohla v těchhle podzimních týdnech vést cestovní deníček, když pořád někam jezdím. Vlastně měli pravdu, docela rozumně bych tak využila zpátečních cest a nejspíš by to bylo lepší než se litovat, jak mě celé cestování unavuje. Na deníček je už pozdě, sedmnáctý listopad je na spadnutí, takže má role pamětnice pro letošek spěje ke konci, ale snad aspoň nějaké shrnutí toho, co jsem se dozvěděla.

Kdekoli jsem byla, ať už doma nebo v cizině, na vědecké konferenci, ve škole, anebo v jiné instituci, všude padala otázka, zda měla být po listopadovém zvratu zakázána komunistická strana. Trochu mě to překvapovalo, ale moc ne – ta otázka přece zní ve veřejném prostoru pořád. Za další poznatek mohu označit všeobecnou skepsi k současným poměrům.