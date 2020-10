Poslední slovo Petrušky Šustrové: Chudák fotbal!

23. října 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Nejsem fotbalová fanynka, na fotbale jsem byla jen jednou v životě, a to mě tam ještě nalákal Eugen Brikcius slovy: „Na fotbale si může každej dělat, co chce.“ Tenkrát, na sklonku sedmdesátých let, mě okouzlila představa místa, kde si může „každej dělat, co chce“.

Eugen přeháněl, jak to dělal často, ale možná ne moc: fanoušci přece na to utkání Bohemky přišli, aby se dívali, jak jejich tým hraje, skandováním mu fandili a případně tupili protivníka (Magor osaměle pořvával po latinsku – Iudex Carota!).