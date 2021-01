Poslední slovo Petrušky Šustrové: Co bude potom?

15. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Před několika dny jsem viděla v televizi ekonoma Tomáše Sedláčka. Mluvil o tom, jak to podle jeho názoru bude vypadat, až covidová pandemie pomine nebo poleví. Zaujalo mě to nejen proto, že z Tomáše Sedláčka občas vypadne něco zajímavého, co mě přinutí k přemýšlení (proto ho také mají média ráda), ale i proto, že se taky zabývám všelijakými úvahami o tom, co přijde, až skončí pohroma, která nás sužuje.

Je pro mne velkou útěchou představovat si, jak se spousta věcí zase vrátí k normálu. I když jsem, přiznám, trochu podezíravá: to, co přijde po krizi, většinou nebývá stejné jako to, co bylo před ní.