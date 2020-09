Poslední slovo Petrušky Šustrové: Covidová hodina

25. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Řekla bych, že jsem pro kalamitní situaci, do níž nás všechny koronavirová pandemie uvrhla, v docela dobré situaci: nechodím do práce, a protože práce mám poměrně dost, stejně většinou sedím doma u počítače. Jarní karanténa mě tedy skoro neměla o co připravit.

Těžce jsem ovšem nesla dobu, kdy byly zavřené hospody, protože občas mezi lidi chodit musím a chci, s počítačem si lidsky nevystačím, byť pracovně většinou ano. A že se teď ty navrácené hospody zavírají v deset, se mě vlastně osobně zas tak moc nedotýká, po desáté tam moc nesedám.