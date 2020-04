Poslední slovo Petrušky Šustrové: Den π

17. dubna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Zprotivil se mi celý ten koronavirus, nebaví mě. A ještě k tomu mi média nabízejí pramálo inspirace, pořád se v nich dokola omílá a rozebírá kdejaká okolnost a novinka o pandemii. Chápu, že je to pro leckoho důležité, že rozhodování, co teď a co potom, vůbec není snadné, ale nebaví mě to. Tak se radši věnuji úvahám o tom, co bude pak, až tahle tísnivá doba pomine.

Úvahám o tom, na co bych se mohla těšit, k čemu bych se mohla upnout. Ona se nepříznivá doba líp tráví, když může člověk odpočítávat dny do něčeho, nač se těší.