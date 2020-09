Poslední slovo Petrušky Šustrové: Deník

Vlastně bych nejradši nic nepsala, nic nedělala a jenom si četla. Potkala jsem totiž zase jednou knížku, kterou jako by autor byl napsal pro mne, což se mi nestává denně. Přitom ji ovšem pro mne docela určitě nepsal, psal ji pro sebe: autorem je totiž Rudolf Battěk a ta kniha je jeho deník z roku 1989.

A teď, po letech, ten deník připravili k vydání a doprovodili úvodem, popisem „vystupujících osob“ a dalšími náležitostmi Tomáš Vilímek, Michaela Tučková a Marek Suk a vydal ji Ústav pro soudobé dějiny.

Je mi trochu líto, že psaní deníků není povinné – pokládám totiž za zcela jisté, že to, co autor zapsal, také skutečně zažil a skutečně si myslel, je to historický materiál první třídy. Hned musím také přiznat, že si nic z toho, co Battěk píše, prostě nepamatuji. Že si nepamatuji to, u čeho jsem nebyla, je pochopitelné – nebyli jsme tak blízcí přátelé, aby mi vykládal, kde a kam chodil, s kým se setkával a proč.